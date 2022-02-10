FIFA'dan futbola bir teknoloji daha! Yeni ofsayt sistemi geliyor!

Futbola getirilen teknolojik yenilikler ile hata payını en aza indirmek ve takımların haksızlığa uğramasını önlemek adına çalışmalarını sürdüren FIFA, hayata geçirilen VAR sisteminin ardından yeni bir sistem için harekete geçti. SAOT adı verilen yeni sistemle birlikte ofsayt tartışmalarının son bulması hedefleniyor. 3d modelleme ile ofsaytın 3 saniye gibi kısa bir süre içerisinde tespit edilmesi hedefleniyor.

DÜNYA KUPASI'NDA KULLANILACAK

FIFA tarafından şu an için sistem denemelerinin yapıldığı ve Afrika Uluslar Kupası'nda da sistemin test edildiği belirtildi. Yapılacak incelemelerin ardından sisteme onay gelmesi halinde 2022 Dünya Kupası'nda kullanılmasının hedeflendiği de aktarıldı. Bu sistemle birlikte İngiltere Premier Lig gibi üst düzey liglerde uygulana mecut ofsayt teknolojisinin değiştirilmesi ve bu sistemin uygulanması bekleniyor.

YARI OTOMATİK OFSAYT NEDİR?

Yapay zeka tabanlı bu teknoloji, topun otomatik olarak algılanmasını sağlıyor ve oyuncuların maç içerisindeki pozisyonlarının hızlı bir 3D modellemesini çıkarıyor. Sistem, kameralardan gelen izleme verilerini ve sensör teknolojisini bir araya getirerek topun ayaktan çıkış anını belirliyor. 3D modelleme ile bir oyuncunun vücudunun diğer oyuncunun vücudundaki hangi bölüme denk geldiğini ve kimin önde olduğunu belirlemek adına modelleme çizerek karara yardımcı oluyor.