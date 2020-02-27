FIFA’dan kiralık oyuncu transferine kısıtlama

FIFA, yeni sezonda kiralık oyuncu transferinde değişikliğe gitti.

İsviçre'nin Zürih kentinde FIFA'nın yaptığı toplantı sonrası kiralık transferiyle ilgili bazı sınırlamalar getirdiğini açıkladı. Buna göre 2020'nin Haziran ayıyla birlikte geçilecek yeni sistemde, 22 yaş ve üstü kiralamada gelen ve giden oyuncu dahil en fazla 8 oyuncuya izni verilecek. 2022/23 sezonu sonunda ise bu rakam 6'ya düşürülecek. 2022/23 ile birlikte iki kulüp arasında ise kiralamada 3'er oyuncuya izin hakkı verilecek.

Kaynak: İHA