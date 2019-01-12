FIFEX Futbol Endüstrisi Ödülleri sahiplerini buldu
Antalya'da gerçekleştirilen 2'nci FIFEX Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı etkinliğinde ödüller verildi.
Antalya'da gerçekleştirilen 2'nci FIFEX Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı etkinliğinde ödüller verildi.
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) destekleriyle düzenlediği forum ve fuarda FIFEX Futbol Endüstrisi Ödülleri sahiplerini buldu.
1. Yılın En İyi Futbol Ligi: LALIGA
2. Yılın Sosyal Medya Futbol Destekçisi: FACEBOOK
3. Yılın En iyi Sporcu İçeceği: POWERADE
4. Yılın En İyi Yüksek İrtifa Kamp Bölgesi: ERZURUM
5. Yılın En İyi Spor Kanalı: TRTSPOR
6. Yılın Futbol Antrenman Teknolojisi: SOCCERLAB
7. Yılın En İyi Stadyum Dizaynı: QATAR - AL THUMAMA STADIUM
8. Yılın En İyi Tıbbi Spor Teknolojisi: CAPENERGY
9. Yılın Global Sponsorluk Anlaşması: NEF
KARİYER ÖDÜLLERİ
10. Futbol Antrenörü Kariyer Ödülü: METİN TÜREL
11. Futbolda Kariyer Ödülü: ÖZKAN SÜMER
12. Yılın Futbol Başkanlık Kariyeri: MECNUN OTYAKMAZ
13. Yılın Futbolcu Kariyeri: HAMİT ALTINTOP
14. Yılın Finansal Fiarplay Kulübü: GÖZTEPE A.Ş - MEHMET SEPİL
15. Yılın En İyi Futbol Maç Teknolojisi: VAR - TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
16. Yılın Futbola Finansal Desteği: Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın
17. Yılın En İyi Kulüp Takım Teknik Direktörü: NENAD BJELICA
18. Yılın Stadyum Teknoloji: LEDECA
19. Yılın İnovatif Futbol Teknolojisi: SONDASPOR
20. Yılın En İyi Alt Yapı Teknolojisi: SCOUTIUM
21. Yılın En Kullanışlı Futbol Tekonolojis: FOOTBALISM
FOTOĞRAFLI
DHA
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