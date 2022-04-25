Fiğ Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Fiğ Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Fiğ Yetiştiricisi ne iş yapar, Fiğ Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fiğ Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fiğ Yetiştiricisi Tanımı;

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Fiğ Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Fiğ Yetiştiricisi Maaşları

Fiğ Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Fiğ Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fiğ Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6111.11

Meslek Adı :

Fiğ Yetiştiricisi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Tarla Ürünleri Ve Sebze Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hayvan yemi olarak kullanılacak fiğin kaliteli, ekonomik ve daha bol üretimi için ekimi, yetiştirilmesi ve hasat edilmesi gibi işlerde çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fiğ Yetiştiricisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sonbaharda toprağı pullukla derin sürüm ve ilkbaharda uygun tarım aleti ile tarla düzelterek toprak hazırlığını yapmak,

b) Tohum amaçlı fiğ tek başına, ot elde etmek amaçlı ise arpa, yulaf ile karıştırarak ekime hazırlamak,

c) Mibzerle ekim derinliği, sıra araları göz önünde bulundurularak ekimini yapmak,

d) Ekimle birlikte gübreleme yapmak,

e) Çiçek zamanına kadar olan dönemde 1-2 defa sulama yapmak,

f) Alt yapraklarda ki sararma, solmaya göre sulama yapmak

g) Hastalık ve zararlılara karşı mücadele etmek,

h) Kullanım amacına göre fiğin hasat zamanını tespit etmek,

i) Elle veya makine ile hasatını yapmak,

j) Kullanılan makine, araç, gereç ve ekipmanların periyodik bakımlarını yapmak,

k) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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