Figa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Figa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Figa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Figa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Figa 9 Kasım 2003 tarihinde Matosinhos şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Nunes Figueiredo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Figa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Figa, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Vitória Guimarães SC B B futbol takımında oynamaktadır. Vitória Guimarães SC B B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Figa'nin Vitória Guimarães SC B B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Figa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Figa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Leixões Sub-15
1 Temmuz 2017 yılında Rio Ave Sub-15
1 Temmuz 2018 yılında Guimarães U17
1 Temmuz 2020 yılında Guimarães A23
1 Temmuz 2022 yılında Guimarães B
Figa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Figa şuan Vitória Guimarães SC B B takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.
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