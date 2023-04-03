Figa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Figa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Figa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Figa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.