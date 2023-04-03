Figo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Figo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Figo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Figo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Figo 14 Ocak 2003 tarihinde Póvoa de Varzim şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da João Carlos Cunha Teixeira şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Figo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Figo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rio Ave FC A23 futbol takımında oynamaktadır. Rio Ave FC A23 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Figo'nin Rio Ave FC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Figo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Figo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Rio Ave Sub-15
1 Temmuz 2018 yılında Rio Ave Juvenis
1 Temmuz 2020 yılında Rio Ave A23
Figo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Figo şuan Rio Ave FC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Varzim SC (2012-16), Rio Ave FC (2016-22)
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