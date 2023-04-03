Figo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Figo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Figo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Figo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.