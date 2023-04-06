Figüran Ne Demek? Kime Figüran Denir?

Figüran denildiğinde pek çok kişi figüran ne demek olduğunu bilmemektedir. Figüran genel anlamıyla söylenirse sahne sanatlarında veya film ve diziler gibi çeşitli yapım alanlarında çalışma gösteren ve genelde rol için kullanılan kişilere denilir. Aynı zamanda bir diğer adı ile bilinen figüran toplum içinde ya da toplulukta herhangi bir etkisi olmayan sönmüş olan kimselere de verilen addır. Figüranlar devlete ait olan operalarda ya da devlet balelerinde de rahatça çalışma gösterebilirler.

Figüranlar Hangi Tür İşleri Yaparlar?

Figüran ne demek denildiği zaman televizyonlarda, tiyatrolarda operalarda müzikallerde rol alan bazı zamanlar konuşma sergileyen bazı zamanlarda sessiz bir şekilde kalan kimselere denir. Televizyonda yayınlanan dizi veya filmlerde ya da sokakta meydana gelen bir olay esnasında yine film ve sinemalarda o role sahip bir figüran kullandırılır. Özellikle de savaş filmleri ya da savaş dizlerinde pek çok figüran tercih edilir. Eğer oynanılacak film veya sinemadaki figüranlıkların bütçeleri yüksekse o yapımda yüzlerce figüran mevcut olabilir.

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Bir yapımda figüran olabilmek için bir miktar kişilerde oyunculuk deneyimi olması gerekir. Herhangi bir oyunculuk deneyimi sahip olmayan kişiler ise o yapımın arka planında oynayabilir. Figüranlar oynanılacak olan yapımda o sahnenin durumuna ve görünüşüne göre uygun bir şekilde hareket ederler. Deneyimsiz figüranlar o yapımda oynayacaksa kostüm görevlileri tarafından kıyafet giydirilebilir.

Fakat arka planda oynayan figüranlar kendi kıyafetleri ile de oynayacakları yapımda rollerini yerine getirebilirler. Yapımda rol üstlenen figüranlar o yapımın bağlı olduğu cast ajansı ile görüşerek figüranlık ücretlerini de tahsil edebilirler. Figüranlar ile genelde günlük olarak yararlanılır. Fakat yapım bölümlerine göre bazı figüranlardan birkaç bölümlük çekimde istenilebilir.

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Figüranların Sahip Olması Gereken Özellikleri Nelerdir?

Figüranlar oynanılan yapımda bazı zamanlar az konuşsalar bile bazı zamanlar hiç konuşmayabilirler. Yapımda figüranlardan istenilen en temel özellik o sahneyi gerektiği gibi yansıtmasıdır. Figüranlardan istenilen bir diğer özellikler ise şunlardır. Üstlendiği rolü en iyi şekilde sahneye göstermek, ayrıca olası konuşma sahnelerinde figüranların iyi bir diksiyona sahip olması, özgüvenli olması ve oynanacak olan sahnenin bölümlerinin tam ve düzgün bir şekilde ezberinin yapılması bu özellikler arasında yerini alır. Sizler de figüran ne demek olduğunu merak ediyorsanız internet üzerinden gerekli araştırmaları sağlayarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

Figüranların Görevleri Nasıl Olmalıdır?

Figüran tiyatroya da sahnelerde rol alan genelde konuşmaya sahip olmayan kişilere denilir. Figüranlar görevlerini tamamlarken kurallara uyması da çok büyük önem arz eder. Figüranların da uyması gereken kurallar ise şunlardır. Oynayacakları rolü eksiklik olmadan oynamaları, yönetmen tarafından gelen ikazları ve eleştirileri dikkat etmeleri, ekibin diğer üyeleri ile beraber grup halinde çalışmaları, her an çekilebilecek sahneden dolayı figüranların esnek bir çalışma saatine sahip olmaları da bir gerçektir.