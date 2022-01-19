Figüratif ne demek, TDK'ya göre Figüratif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Figüratif ne demek? Figüratif TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi figüratif kelimesi. Peki figüratif ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre figüratif nedir, figüratif kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FİGÜRATİF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Figüratif kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Figüratif kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre figüratif kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Betili



FİGÜRATİF KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- figüratif sanat

