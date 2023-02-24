Fijad Mehanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fijad Mehanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fijad Mehanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fijad Mehanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fijad Mehanovic 5 Kasım 1991 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Mehanović Fijad şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fijad Mehanovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fijad Mehanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Stupcanica Olovo futbol takımında oynamaktadır. NK Stupcanica Olovo takımına 8 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Fijad Mehanovic'nin NK Stupcanica Olovo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fijad Mehanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fijad Mehanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fijad Mehanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fijad Mehanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında NK Ilijas

1 Temmuz 2014 yılında VfL Halle 96

1 Temmuz 2016 yılında Bilinmiyor

6 Mart 2017 yılında NK Ilijas

8 Temmuz 2019 yılında Stupcanica

Fijad Mehanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fijad Mehanovic şuan NK Stupcanica Olovo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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