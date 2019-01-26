Fiji’de 6.2 büyüklüğünde deprem
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) Fiji'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı.
Fiji'de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) Fiji'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı. USGS, depremin Fiji'nin 56 kilometre güneybatısında 579 kilometre derinlikte meydana geldiğini aktardı.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.