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Fiji’de 6.2 büyüklüğünde deprem

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) Fiji'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı.

Fiji’de 6.2 büyüklüğünde deprem

Fiji'de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) Fiji'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı. USGS, depremin Fiji'nin 56 kilometre güneybatısında 579 kilometre derinlikte meydana geldiğini aktardı.

Kaynak: İHA

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