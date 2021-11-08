Fikir Teatisi ne demek, TDK'ya göre Fikir Teatisi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fikir teatisi ne demek? Fikir teatisi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fikir teatisi kelimesi. Peki fikir teatisi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fikir teatisi nedir, fikir teatisi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FİKİR TEATİSİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fikir teatisi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre fikir teatisi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Düşünce alışverişi

