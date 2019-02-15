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  3. Fikirtepe’ki alevlerin yükseldiği yangın kamerada

Fikirtepe’ki alevlerin yükseldiği yangın kamerada

Kadıköy Fikirtepe'de bir inşaatta alanında yangın çıktı. Yoğun duman ve alevlerin çevreyi kapladığı yangın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Fikirtepe’ki alevlerin yükseldiği yangın kamerada

Kadıköy Fikirtepe'de bir inşaatta alanında yangın çıktı. Yoğun duman ve alevlerin çevreyi kapladığı yangın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kadıköy Fikirtepe'de bir inşaat alanındaki binanın bir katında inşaat malzemelerinin tutuşmasıyla yangın çıktı. Yoğun dumanların ve alevlerin çevreyi kapladığı yangın, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde inşaat halindeki binada bir katta yoğun duman ve alevlerin etkili olduğu görüldü.

Kaynak: İHA

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