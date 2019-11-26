Fikret Akın’ın ‘Emirdağ’dan Esintiler’ kitabı yayınlandı

Eskişehirli eğitimci-yazar-şair Fikret Akın'ın on birinci kitabı olan "Emirdağ'dan Esintiler" kitabı yayınlandı.

Türk edebiyatının bahar şairi Fikret Akın, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirdi. Uzun yıllar Eskişehir'de çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı ve 2003 yılında emekli oldu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencileri tarafından tez konusu olan Fikret Akın'ın; Ülkemde Bahar, Yaşanmış Baharların Coşkusuyla, Bahar Sevinciyle, Emirdağ'a Mektup, Bahara Türkülerim, Bahar Gelince, Hüzünlü Bahar, Baharla Gelen ve Emirdağ'da Bahar isimlerinde basılı olarak dokuz şiir kitabı bulunmaktadır. Efsunlu Bahar onuncu şiir kitabıdır. Şiir Yarışmalarında 4 birincilik, 1 ikincilik, 9 üçüncülük, 9 mansiyon, 8 övgüye değer şiir olmak üzere 31 ödül kazanan Eskişehirli eğitimci-yazar-şair Fikret Akın, Türk Şairleri Yüksek Sanat Ödülü sahibidir.

Eğitimci -yazar-şair Fikret Akın, yeni yayınlanan kitabı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Kültür, geçmişten geleceğe bırakılan mirastır. Varise düşen görev, bu mirası kendinden sonrakilerine aktarmaktır. "Emirdağ'dan Esintiler" eseriyle, Eskişehir Edebiyatına eser kazandırıldı. Kitabım, 166 sayfadan ibarettir. Eskişehir Edebiyatına çok güzel bir eser kazandırdım. Eskişehir'de 130 bin Emirdağlı yaşamaktadır. Kitabımın içeriği: "Emirdağlıların Karakteristik özellikleri, Emirdağ'da "Lakap Takma" Adeti, Emirdağ'da Töre Eğitimi ile ilgili Adetler, Emirdağ'da Havas Olmak, Emirdağ'da Türkü Yakma Adeti, Emirdağ'da Askere Gönderme Adetleri, Emirdağ'da Ağıt Yakma Geleneği ve Ağıt Çarpma, Emirdağ'da Hıdırellez Adetleri, Emirdağ'da Ramazan Adetleri, Düğün Adetleri ve Nişan Adetleri, Emirdağ'da Çeyiz Senedi Alma Adetleri, Emirdağ'da Çocuk Oyunları, Emirdağ'da Yemek Kültürü, Davet Geleneği, Sılaya Dönüş/Şiir" bölümlerinden oluştu" dedi.

Kaynak: İHA