Fikret Nas “Sağlık sektöründe Türk ve Macar firmaları iş birliği yapmalı”

Avrupa'nın en büyük medikal fuarı olan EXPOMED'e Macaristan'dan 10 firma da katılacak. Macaristan'ın dış ekonomik ilişkilerine katkıda bulunmak amacıyla kurulan ALX Hungary Genel Müdürü Fikret Nas fuarın Türk ve Macar firmalarının sağlık alanında işbirliği yapmasına zemin hazırlayacağını söyledi.

ALX Hungary, 28-30 Mart tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Expomed Eurasia'ya 10 Macar firma ile katılacak. Tıbbi analiz, teşhis, tedavi, koruma, rehabilitasyon, laboratuvar ürün, cihaz, sistem, teknoloji, gibi farklı alanlardaki uzmanlıkların bir araya geleceği Expomed Eurasia fuarı, Tüyap'ta düzenlenecek.

Avrasya Bölgesi'nin ve Türkiye'nin medikal alanda en önemli fuarlarından biri olan Expomed Eurasia fuarına Macaristan ülke standı olarak katılacaklarını söyleyen ALX Hungary Genel Müdürü Fikret Nas, fuar öncesinde kısa bir değerlendirme yaptı.

Fikret Nas, Türkiye ile Macaristan arasında karşılıklı yatırım yapmak isteyen firma veya şahıslara bilgi bazında destek olduklarını hatırlatarak, sağlık sektörü özelinde iki ülke arasındaki potansiyele şu sözlerle dikkat çekti: "1980'li yılların sonundan itibaren Macaristan sağlık sistemi devlet kontrollü merkezi yapıdan, yerelleşmiş yapıya geçti. Macaristan'ın sağlık sistemi sosyal sigortaya dayalı olarak finanse edilmektedir. Sistemin yatırım harcamaları merkezi yönetim bütçesinden karşılanmaktadır. Macaristan tıbbi ürünler pazarı çeşitli regülasyonlarla düzenlenmiştir. Yasalar gereği tıbbi ürünler sadece kamuya ait eczanelerde ve yasal düzenlemelerle oluşturulmuş fiyatlarla satılabilmektedir. Macaristan özellikle; diş tedavisi, plastik-estetik cerrahi, ilaç, biyoteknoloji, gibi alanlarda oldukça gelişmiş düzeydedir"

Macaristan'da sağlık ve tıbbi malzeme pazarının ithalata bağımlı halde olduğunu söyleyen Nas, "En çok ithal edilen ürünler ise tıbbi malzeme, sarf malzemeleri, görüntüleme sistem aparatı, dental ürünler, ortopedik ve prostetik cihazlar ve hasta bakım malzemeleridir" ifadelerini kullandı.

Sözlerinde Türk ve Macar iş insanları arasında sağlık sektöründe büyük bir potansiyele işaret eden Fikret Nas, Expomed Eurasia fuarının bu anlamda sağlık sektöründe dikkat çekici iş birliklerine zemin oluşturabileceğinin altını çizdi.