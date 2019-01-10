Fikret Orman: "Beşiktaş'ın almaktan daha çok satmaya konsantre olacağı bir durum söz konusu"

Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "Şu andaki kadromuzda transfer ihtiyacımız yok. Belki sağ bek transferi yapacağız. Onun haricinde bir transfer ihtiyacımız bulunmuyor. Hatta kadromuzda fazla sayıda oyuncumuz var. Bazı oyuncularla da ayrılmak istiyoruz. Şu anda Beşiktaş'ın almaktan daha çok satmaya konsantre olacağı durum söz konusu" dedi.

Isparta'da Beşiktaş taraftarının buluşma noktası olacak "No 1903" açılışı için Isparta'ya gelen Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman,. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyaret için geldiği valilik binasında bir çocuk tarafın Beşiktaş formasını imzalayan Fikret Orman, taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Başkan Fikret Orman, ziyaret ettiği Vali Seymenoğlu'na forma hediye etti.

Vali Ömer Seymenoğlu, Başkan Fikret Orman'ın ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Tüm spor kulüpleri bizler için, özellikle yöneticiler için özeldir. Gençliğimize, çocuklarımıza sporu sevdirebilmek, sporla uğraştırabilmek zaten yöneticiler olarak bizlerin asli görevleridir. Aksi takdirde gençlerimiz olumsuz işlerle meşgul olmak durumunda kalıyor. Onun için ben de il Valisi olarak her fırsatta, her an amatör spor kulüpleri ve profesyonel spor kulüpleri için elimizden gelen gayreti, desteği vermeye çalışıyoruz" dedi.

"ALMAKTAN ÇOK SATMAYA KONSANTRE OLACAĞIZ"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise gazetecilerin transfer çalışmaları hakkındaki sorularını yanıtladı. Başkan Fikret Orman, "Şu andaki kadromuzda transfer ihtiyacımız yok. Belki sağ bek transferi yapacağız. Onun haricinde bir transfer ihtiyacımız bulunmuyor. Hatta kadromuzda fazla sayıda oyuncumuz var. Bazı oyuncularla da ayrılmak istiyoruz. Şu anda Beşiktaş'ın almaktan daha çok satmaya konsantre olacağı durum söz konusu. Türkiye'nin de gerçekleri var. Kulüpler büyük borç altında. Kulüpler Birliği'yle de bunların yapılandırmasını için uğraşıyoruz. Ülkemizin her tarafında da biliyorsunuz dövizin artmasıyla beraber bir kriz durumu var ticarette. Kulüplerin de tüm giderleri dövizle olduğu için bunu daha fazla yaşayan kurumlar. Onun için de birçok şeyler yazılıyor, çiziliyor. Bunun çoğunluğuna bu transfer haberlerinin yüzde 80-90'ına itibar etmeyin. Futbol küçük bir aile. Bazı zaman birini görüyorsunuz, haber yapılıyor. Bazen bir restoranda birisiyle karşılaşıyorsunuz "Onu transfer etti" deniliyor. Bunların gerçekle pek bir alakası yok" diye konuştu.

"NE ZAMAN SEYAHATE GİTSEM HERKES TRANSFER DİYOR"

Bir İtalya seyahati sonrası orta sahaya bir oyuncu alınacağı haberlerinin gündeme geldiğini aktaran Başkan Fikret Orman, şunları söyledi:

"O da orada tesadüfen karşılaştığımız kişiler oldu. Beşiktaş'ın orta sahasında 8'e yakın oyuncu var. Bu 8 kişiden 3'ü oynayacak. Bunu 9- 10 yapmak maliyeti artırmaktan başka bir şey değil. Basın mensupları arkadaşlara söyleyeceğim şu; biraz daha mantıklı tahminlerde bulunulursa daha iyi olur diye düşünüyorum. Devre arası ve sözleşmesi biten oyuncuların da önümüzdeki sezonla alakalı artık imza atma aşamalarına geldikleri için sezon sonu için de hareket ediyoruz. Ben ne zaman seyahate gitsem herkes transfer, transfer, transfer diyor. Bu işin fıtratında var. Şu anda Beşiktaş'ın gündeminde büyük bir transfer yok. Lig biter bitmez en çok ihtiyacımız olan santrafor ve stoper mevkisinde oyuncuları aldık. Şu anda da kamptalar. Belki sağ bek transferi yapabiliriz."

"AMAÇ FUTBOLUN BORÇ YAPISINI DARALTMAK"

Bir gazetecinin Ziraat Bankası ile kulüplerin borçların yapılandırılacağına ilişkin sorusunu yanıtlayan Başkan Fikret Orman, şöyle devam etti:

"Kamuoyuna yanlış intikal ediyor. Sanki Ziraat Bankası bütün kulüplerin borçlarını üstüne alacak. Böyle bir durum yok. Bizim Kulüpler Birliği çatısı altında, ben başkan olduktan sonra başladığımız bir programdı. Bugün oluşan bir şey değil. Amaç şu; büyüyen borç yapısını kulüplerde bir disiplin altına almak ve borcu aşağı çekmek. Onun için de bazı kurallar getirmemiz lazım. Bu kuralları da bazı kredileri de dahil olmak üzere bunları bir zapt-u rapt altına almaya çalışıyoruz. Kamuoyuna yansıyan algı şu; Ziraat Bankası gelip kulüplerin borcunu ödeyecek. Böyle durum söz konusu değil. Ülkemizin durumu da onun için bizim ve Ziraat Bankası'nın öyle temennisi yok. Amaç futbolun borç yapısını daraltmak, azaltmak ve kulüpleri borçsuz hale getirebilmek. Bunun için yapılan çalışmadır."

"GENÇ NÜFUS SANSASYONEL TRANSFER BEKLİYOR"

'Artık düşük maliyetli transferlere mi bakılacak" sorusuna Fikret Orman, "Ucuz maliyetli değil ama taraftarlarımız, özellikle genç nüfus sansasyonel bir transfer bekliyor. Bugün bir sene öncesine rağmen döviz çok arttı. Bütün giderlerimiz döviz, gelirlerimiz TL iledir. Bu maliyetlerle kulüp bütçemizi daraltmamız lazım. Biz de o doğrultuda gideceğiz" dedi.

"BİZ HOCAMIZDAN, HOCAMIZ BİZDEN MEMNUN"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Orman, "Şenol hoca çok kıymetli. 4 yıl oldu. Beşiktaş tarihinde Gordon Milne'den sonra en uzun süreçte çalışan teknik direktördür. Şenol hocanın da kariyerinde en uzun çalıştığı kulüp burasıdır. Demek ki bir memnuniyet var. Biz hocamızdan, hocamız bizden memnun. Benle kişisel bir ilişkisi de çok yüksektir. Birbirimizi severiz ve sayarız. Şu anda Beşiktaş'ta Şenol hocanın kontratından daha önemli olan, konuşulması gereken şey ikinci yarıdaki Beşiktaş'ın performansıdır. Ona konsantre olmamız gerekiyor. Ben de hocamız da ona konsantreyiz. Ondan sonradakiler aile içerisinde çözeceğimiz şeyler" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın valilik binasına gelişi

- Başkan Orman'ın bir çocuğun formasını imzalaması

- Vali Seymenoğlu'nu makamında ziyaret

- Vali Ömer Seymenoğlu'nun konuşması

- Başkan Fikret Orman'ın konuşması

- Detaylar

(FOTOĞRAFLI)

DHA