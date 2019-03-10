Fikret Orman’dan Başkan Kocadon’a sürpriz ziyaret

Beşiktaş kulüp Başkanı Fikret Orman, DP'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan Mehmet Kocadon'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman Muğla'nın Ortaca ilçesinden DP'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Kocadon'a sürpriz bir ziyaret yaptı. Hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Orman ile Kocadon yaklaşık 2 saat görüştü. Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik'de Kocadon ve Orman'a eşlik etti.

Kaynak: İHA