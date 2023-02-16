Fikret Sevilgen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fikret Sevilgen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fikret Sevilgen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fikret Sevilgen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fikret Sevilgen 24 Ocak 1994 tarihinde Antalya şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fikret Sevilgen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fikret Sevilgen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kepez Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Kepez Belediyespor takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Fikret Sevilgen'nin Kepez Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fikret Sevilgen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fikret Sevilgen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fikret Sevilgen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fikret Sevilgen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2013 yılında Antalyaspor

29 Ağu 2014 yılında Manavgatspor

30 Haziran 2017 yılında Antalyaspor

25 Ağu 2017 yılında Kemerspor 2003

30 Haziran 2018 yılında Antalyaspor

6 Ağu 2018 yılında Kozan Belediye

17 Temmuz 2019 yılında Karaköprü Bld

23 Eylül 2020 yılında Erbaaspor

25 Ocak 2021 yılında Şile Yıldızspor

1 Temmuz 2021 yılında Karaköprü Bld

1 Eylül 2022 yılında Kepez Belediye

Fikret Sevilgen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fikret Sevilgen şuan Kepez Belediyespor takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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