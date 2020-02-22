Fikret Ünlü anısına golf turnuvası

ANTALYA'nın Serik ilçesinde merhum eski bakan Fikret Ünlü anısına düzenlenen golf turnuvası başladı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelin golf sahasında, Ankara Golf Clup tarafından eski spor bakanı merhum Fikret Ünlü anısına düzenlenen turnuva 2 gün sürecek. Bugün başlayan turnuvaya Ankara Golf Clup üyelerinin yanı sıra birçok amatör golfçü de katıldı.

Ankara Golf Clup Başkanı Mehmet Dora, "Geçen yıl kaybettiğimiz değerli siyasetçi, spor bakanımız Fikret Ünlü adına bu yıl ilkini düzenlediğimiz turnuva, iki gün sürecek. Golf camiası tarafından da çok sevilen değerli büyüğümüz Fikret Ünlü'nün adını yaşatmak için bu turnuvayı düzenliyoruz" dedi.

Turnuvanın düzenlendiği otelin müdürü Ercan Çek ise "Fikret Ünlü, Türkiye'ye verdiği hizmetlerin yanı sıra golf turizmine de verdiği hizmetler azımsanamayacak kadar büyüktür" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Turnuvadan detaylar

- Ercan Çek'in açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA