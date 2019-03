Fikret Yeni: "Seyhan’ı geleceğe taşıyacağız"

Cumhur İttifakı Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni, Seyhan'ın her alanda marka bir ilçe olması vizyonuyla yola çıktıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın takdiri ve teveccühüyle göreve geldiğimizde, Seyhan için yeni bir sayfa açılacak" dedi.

Fikret Yeni, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim çalışmaları kapsamında Hurmalı, Aydınlar, Mirzaçelebi, Sümer, Yeşilyurt, Dağlıoğlu ve Gülbahçesi mahalleleri sakinleriyle bir araya gelip, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Fikret Yeni, doktor ve diş hekimlerine de projelerini anlattı.

Mahalle sakinleriyle buluşmasında, Türkiye'nin 5. büyük ilçesi olan ve 800 binin üzerinde nüfusu barındıran 96 mahalleye sahip Seyhan'da vatandaşların desteğiyle Belediye Başkanı seçilmesi halinde yeni bir dönem başlayacağını belirten Fikret Yeni, "Seyhan'a gönül belediyeciliğini getirip, AK belediyecilik hizmetlerine kavuşturacağız. Seyhan'ı, bugüne kadar yapılmayan ve eksik kalan 108 vizyon projeyle, geleceğe taşıyacağız" diye konuştu.

Fikret Yeni, yaklaşık 7 bin sokağı bulunan Seyhan'da, hizmette eşitlik ve şeffaf belediyecilik ilkeleriyle hareket edeceklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın takdiri ve teveccühüyle göreve geldiğimizde, Seyhan için yeni bir sayfa açacağız. İşçisinden memuruna, çiftçisinden esnafına, ev hanımlarından öğrencisine kadar toplumun her kesimi için bıkıp usanmadan hizmet edeceğiz. Kampüs Seyhan, Kongre Merkezi, Tema Park, Seyhan Kaynağından Ayırma, STK Plaza ve Atölye, Konser Alanı ve Amfi Tiyatro, Modern Mikro Sanayi Sitesi, Refakat Otel, Katlı Otoparklar, Aile Yaşam Merkezi, Mahalle Atölyeleri, Sosyal Konutlar, Amatör Futbol Kulüpleri Kompleksi, Spor Parklar, Spor Alanları, Çok Amaçlı Kompleks, Taziye Evleri, Yüzme Havuzu, Çocuk Kreşi, Emekli Konağı, Çocuk Şehri ve Hayvan Sevgi Evi gibi projelerimizle, Seyhan'ı marka ilçe haline getireceğiz."

Teknolojik donanımlı ve otoparklı semt pazarları

Fikret Yeni, Seyhan'da farklı noktalara yapılması planlanan Kapalı Semt Pazarı projelerinin de, benzerleri olmayan marka projelerinden olduğunu dile getirdi.

Kapalı Semt Pazarı Projesi'nin, 20 farklı mahallede planlandığını anlatan Fikret Yeni, "200'er adet pazar tezgahı bulunacak bu projede, çocuk oyun kulübü ve oyun parkları, 400 araçlık otoparklar, elektrik üreten güneş panelleri, yağmur suyu toplama havuzları yer alacak. Bu projelerimizin bazıları da, yer kazanımı düşünülerek sulama kanalları üzeri kapatılmak suretiyle gerçekleştirilecek" dedi.

"Doktor ve diş hekimlerine projelerini anlattı"

Fikret Yeni, eşi Emine Yeni'nin de katıldığı bir toplantıda ise doktor ve diş hekimlerine projelerini anlattı.

Doktorların, insanların sağlıklı ve mutlu yaşamaları noktasında çok büyük katkılarının olduğunu söyleyen Fikret Yeni, siyasilerin de, vatandaşların refahı, mutluluğu ve huzurlu bir yaşam sürmesi noktasında çaba gösterdiklerini belirtti.

Fikret Yeni, Seyhan için yapacaklarına dair hizmetlerde doktorların eleştirileri ve tavsiyelerinin kendisi için önemli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz, Seyhan'ın her alanda marka bir ilçe olması vizyonuyla yola çıktık. Bunu da, kamuoyuna açıkladığımız projelerle, toplumun her kesimiyle birlikte yol yürüyerek başaracağız. Seyhan'a dair yapacaklarımızı her yerde anlatıyorum. Seyhan, uzun süredir yapılmayan hizmetlerle geriye gitmiş. Biz inşallah Seyhan'ın geriye gitmesini durdurup, 30 yıldır mahrum kaldığı hizmetlerle buluşturacağız ve hak edip de alamadığı projeleri gerçekleştireceğiz. Bunları yaparken sadece Seyhan değil, Adana'nın marka kent olmasına katkı koyacağız. Adana, zaten sahip olduğu değerler ve güzelliklerle marka kent olmayı hak eden bir şehir. Biz de bunu gerçekleştirmenin hayaliyle yola çıktık ve inşallah bunu başaracağız. Seyhan'da sadece sokakları güzelleştiren bir belediyeciliği değil, kardeşliği, saygıyı ve sevgiyi çoğaltan bir belediyeciliği inşa edeceğiz."

Kaynak: İHA