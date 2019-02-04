Fikret Yeni, Seyhan’ın sorunlarını çözmeye kararlı

AK Parti Seyhan Belediye Başkan Fikret Yeni, Adana için somut projelerle yola çıktığını belirterek, 800 bini aşkın nüfusuyla dünyanın sayılı büyük ilçelerinden olan Seyhan'ı daha güzel ve yaşanılabilir bir kent haline getireceklerini söyledi.

Cumhur İttifakı'nda AK Parti'den Seyhan Belediye Başkanı olan Fikret Yeni'nin, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Sarıhamzalı, Fevzipaşa, Barış ve Gülbahçesi mahallelerinde Seyhan ve Seyhanlı hemşehrileri için yapacağı çalışmalara ilişkin konuştu. Yeni, Seyhan'ın birçok sorununun bulunduğunu ve bunlardan en önemlilerinden birinin de "kentsel dönüşüm" olduğunu ifade etti. Seyhan'da yerinden dönüşümün yapılamadığı bölgelerde devlet destekli kentsel dönüşümün mutlak surette ve en hızlı şekilde yapılmasının, kentin ve kentte yaşayan her kesimin yararına olacağını dile getiren Yeni, "Seyhanlı hemşehrilerimizin teveccühü ve takdirleri ile göreve gelirsem, orta vadede, yani Başkanlık dönemimde bu konuyu tamamen çözmeyi hedefliyorum" dedi.

Kentsel Dönüşümle Birçok Sorun Ortadan Kalkacak

Yeni, kentsel dönüşümün, tabanında birçok sorunu taşıdığını vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yerel seçimlere ilişkin manifestoda da açıkladığı gibi, kentsel dönüşüm projelerimizi, şehirlerimizin hem deprem riskinden, hem de çarpık yapılaşmadan kurtarmaya dönük olarak geliştireceğiz. İlçemizin ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeten çözümler üreteceğiz. Fiziki dönüşümü, kültürel, ekonomik ve sosyal dönüşümle birlikte tasarlayacağız. Kentsel dönüşüm yapılırsa, gettolaşma ortadan kalkacak, güvenlik sorunu büyük ölçüde çözülecek, insanlarımızın sosyal anlamda mahrum oldukları yaşam imkânları ortaya çıkacak. Kentsel dönüşüm, sadece binalar değil, vatandaşlarımızın soluk alabilecekleri yeşil alanlar, gençlerimizin spor yapabilecekleri tesisler ve çocuklarımızın kaliteli zaman geçirebilecekleri parklar gibi kapsamlı halde planlanacak. Bunu, Allah'ın izni ve vatandaşlarımızın takdiri ile göreve gelmem halinde, Seyhan'ı birlikte yöneteceğimiz Seyhanlı hemşehrilerimiz ile gerçekleştireceğiz" dedi.

Kaynak: İHA