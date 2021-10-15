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Fil tarafından ezilen adam, oğlunun gözleri önünde hayatını kaybetti

Zimbabve'deki bir doğa parkında yürüyüş yapan 71 yaşındaki bir turist, filin altında ezilerek hayatını kaybetti.

Fil tarafından ezilen adam, oğlunun gözleri önünde hayatını kaybetti

Daily Mail'de yer alan habere göre Zimbabve'de meydana gelen olayda 71 yaşındaki 71 yaşındaki Güney Afrikalı turist, safari parkında oğluyla sabah yürüyüşü yapıyordu. O sıra 118 metre uzaklıktan gelen bir filin saldırısına uğradı.

EZİLEREK CAN VERDİ

O sırada turistin 41 yaşındaki oğlu, 40 metre uzaklıktaki araca koşarak canının kurtardı. Filden kaçamayan yaşlı adam ezilerek hayatını kaybetti. 

Fil tarafından ezilen adam, oğlunun gözleri önünde hayatını kaybetti

OĞLU FİLİN BABASINI ÖLDÜRMESİNİ İZLEDİ

Öte yandan ölen turistin 35 yıldır parkı ziyaret ettiği ve sadık müşteriler arasında yer aldığı ifade edildi. Olaya ilişkin konuşan Zimbabve Parkları ve Yaban Hayatı Yönetim Kurumu sözcüsü Tinashe Farawo, "Yaşlı olduğu için maalesef yaşlı adam araca kaçamadı. Oğlu filin babasını öldürmesini izledi." dedi. 

Fil tarafından ezilen adam, oğlunun gözleri önünde hayatını kaybetti

BİR HAFTADA 2 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan Batı Zimbabve'deki Victoria Şelaleleri'nde kaçak avcılıkla mücadele koordinatörü de bir fil tarafından çiğnenerek öldürülmüştü. Tinashe Farawo, bu konuya ilişkin, "Son derece endişeliyiz çünkü sadece bir hafta içinde iki kişi öldürüldü" diye konuştu. 

Fil tarafından ezilen adam, oğlunun gözleri önünde hayatını kaybetti

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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