Filaman ne demek, TDK'ya göre Filaman kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Filaman ne demek? Filaman TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi filaman kelimesi. Peki filaman ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre filaman nedir, filaman kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FİLAMAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Filaman kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Filaman kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre filaman kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Elektrik ampullerinden akım geçtiğinde akkor duruma gelen ince iletken tel

