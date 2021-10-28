Filament İplik Üretim İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Filament İplik Üretim İşçisi görev tanımı nedir, Filament İplik Üretim İşçisi ne iş yapar, Filament İplik Üretim İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Filament İplik Üretim İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Filament İplik Üretim İşçisi Tanımı;

Polimerin filamente dönüşmesinin ve filamentin iplik oluş aşamalarının, ayrıca bu makinelerin temizlik ve bakım işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Filament İplik Üretim İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Filament İplik Üretim İşçisi Maaşları

Filament İplik Üretim İşçisi maaşı ortalama aylık 4.500 - TL’dir. En düşük Filament İplik Üretim İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.900 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Filament İplik Üretim İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Filament İplik Üretim İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Filament İplik Üretim İşçisi Ne İş Yapar?

Filament İplik Üretim İşçisi; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Filament İplik Üretim İşçisi Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Filament İplik Üretim İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Filament İplik Üretim İşçisi mesleğinin meslek kodu 8151.57 olarak belirlenmiştir



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