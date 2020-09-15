Fildişi Sahili'nde, sürgündeki 2 siyasetçinin cumhurbaşkanlığı adaylıkları reddedildi

Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusu reddedilen eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo ve eski Başbakan Guillaume Soro, "siyasi" olarak niteledikleri kararı kabul etmediklerini açıkladı. Brüksel'de sürgünde bulunan Gbagbo'nun Sözcüsü Justin Kone Katinan, Fransız medyasından RFI'ye yaptığı açıklamada, mevcut Cumhurbaşkanı ve 3'üncü dönemi için aday olan Alassane Ouattara'nın, Gbagbo'yu kendine rakip gördüğü için adaylığının reddedildiğini belirtti.

"KARARA ŞAŞIRMADIK"

Katinan, "Anayasa Konseyinin bu kararını kesinlikle kabul etmiyoruz. Açıkçası şaşırmadık zira konseye başkanlık eden kişi, anayasal düzene karşı çıkan eski bir isyancı. Normal bir ülkede böyle bir isim Anayasa Konseyi Başkanı olamaz." ifadesini kullanarak, bu sonucu kabul etmediklerini herkese duyurmak için hukukun tüm imkanlarını kullanacaklarını söyledi.

Adaylık başvurusu reddedilen diğer isim Soro da kararı sosyal medya hesaplarından eleştirdi.

Soro, "Anayasa Konseyinin aldığı haksız ve asılsız karara şiddetle itiraz ediyorum. Kararın siyasi ve hukukun üstünlüğü ile demokrasiyi yok etmeye çalışan zihniyetin ürünü olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinde demokrasi mücadelesi için yeni bir adım atacaklarının altını çizen Soro, bu mücadelenin sert geçeceğini ama kazanacaklarını kaydetti.

Soro, bundan sonra izlenecek sürecin detaylarını, Aralık 2019'dan bu yana sürgünde bulunduğu Fransa'da 17 Eylül'de düzenleyeceği basın toplantısında kamuoyuyla paylaşacağını da belirtti.

44 BAŞVURUDAN 4'Ü KABUL EDİLDİ

Anayasa Komisyonu, 31 Ekim'de cumhurbaşkanlığı seçimleri için yarışacak adayların listesini dün açıklamıştı.

Buna göre, tüm tepkilere rağmen 3'üncü dönemi için aday olmaktan vazgeçmeyen Ouattara'nın dosyası kabul edilirken, eski Cumhurbaşkanı Gbagbo ve eski Başbakan Soro'nun başvuruları, daha önce hüküm giydikleri gerekçesiyle geri çevrilmişti.

Ouattara'nın yanı sıra eski Cumhurbaşkanı Henri Konan Bedie, eski Başbakan Pascal Affi Nguessan ve Milletvekili Kouadio Konan Bertin'in adaylıkları da onaylanmıştı.

Böylece 44 başvuru içerisinden sadece 4 ismin, 31 Ekim'deki seçimlerde yarışmasına izin çıktı.

Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığı Batı Afrikalı Devletler Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) 7 Eylül'deki olağan zirvesinde de gündeme gelmişti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Ouattara ve 3'üncü dönemine aday olan Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi hedef alarak, liderlerin, görev sürelerindeki anayasal kısıtlamalara uymaları gerektiğini vurgulamış, aksi takdirde bunun bölgede siyasi krize neden olacağı uyarısında bulunmuştu.

BAŞBAKANIN ANİ ÖLÜMÜ, DENGELERİ ALTÜST ETTİ

Cumhurbaşkanı Ouattara martta, partisi RHDP'den 3'üncü dönem için aday olmayacağını açıklamış, bunun üzerine Başbakan Amadou Gon Coulibaly, RHDP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmişti.

Coulibaly'nin 8 Temmuz'da yaşamını yitirmesinin ardından yeni bir aday arayışına giren RHDP, 29 Temmuz'da Ouattara'yı aday göstermiş, Ouattara da adaylığı kabul etmişti.

Ouattara, cumhurbaşkanının görev süresini 2 dönemle kısıtlayan anayasa değişikliğinin, kendisi ikinci dönemindeyken yapıldığını, dolayısıyla ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor.

Muhalefet ise anayasaya göre Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığının anayasaya aykırı olduğunu belirtiyor.

Ouattara, 2010'dan beri cumhurbaşkanlığı görevinde bulunuyor.