Fildişi Sahili'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Fildişi Sahili'nin Bayrağı Nasıldır?
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Fildişi Sahili ya da resmî adı ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batı kısmında yer alan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşularını Mali, Burkina Faso, Gana, Liberya ve Gine oluşturmaktadır. Bunun haricinde ülkenin güneyinde Atlas Okyanusu yer almaktadır.
Fildişi Sahili'nin Başkenti?
“Yamoussoukro” şehri Fildişi Sahili'nin başkentidir.
Fildişi Sahili'nin Para Birimi Nedir?
“Afrika Frangı”Fildişi Sahili'nin para birimidir.
Fildişi Sahili'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Fildişi Sahili'nin telefon alan kodu : + 225
Fildişi Sahili'nin Türkçe Ülke Telaffuzu
Fildişi Sahili
Fildişi Sahili'nin Türkçe Başkent Telaffuzu
Yamoussoukro
Fildişi Sahili'nin İngilizce Ülke Telaffuzu
Côte d'Ivoire
Fildişi Sahili'nin İngilizce Başkent Telaffuzu
Yamoussoukro
Fildişi Sahili'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Fransızca