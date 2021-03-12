Fildişi Sahili'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Fildişi Sahili'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Fildişi Sahili ya da resmî adı ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batı kısmında yer alan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşularını Mali, Burkina Faso, Gana, Liberya ve Gine oluşturmaktadır. Bunun haricinde ülkenin güneyinde Atlas Okyanusu yer almaktadır.

Fildişi Sahili'nin Nüfusu Kaç Kişidir?

Fildişi Sahili, 26378274 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 53. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0034 olduğu görülmektedir.

Fildişi Sahili'nin Müslüman Nüfus sayısı 7,745,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 36,7 olarak rakamlara yansımıştır.

Fildişi Sahili'nin Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Fildişi Sahili'nin yüz ölçümü 321783 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Fildişi Sahili'nin Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 4460 km² Karasal Alan : 318003 km²

Fildişi Sahili'nin Haritadaki Yeri / Konumu