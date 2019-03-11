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Filenin akrepleri final grubunda

Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar 2. Lig play-off grubunda Antalyaspor son maçında Antakya Belediyesi'ni 3-0 mağlup ederek adını final grubuna yazdırdı.

Filenin akrepleri final grubunda

Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar 2. Lig play-off grubunda Antalyaspor son maçında Antakya Belediyesi'ni 3-0 mağlup ederek adını final grubuna yazdırdı. Adana Yüreğir Spor Salonu'nda 3 gün süren play-off etabının ilk maçında Ordu Çamlıkspor'u 3-0 mağlup ettikten sonra ikinci maçında Kale 1957'ye 3-0 yenilen Filenin Akrepleri, son karşılaşmasında Antakya Belediyesi'ni 3-0 mağlup etti. Setleri 25-12, 25-13 ve 25-14'lük skorlarla kazanan Antalyaspor, başarısını bir adım daha öteye taşıyarak final grubuna katılmaya hak kazandı. Filenin Akrepleri 18-19 ve 20 Mart 2019 tarihlerinde Mersin'de oynanacak final grubu müsabakalarında ter dökecek. Bu karşılaşmalar sonunda ilk 2'ye giren takımlar adını TVF 1. Lig'e yazdıracak.

Filenin akrepleri final grubunda

Filenin akrepleri final grubunda

Kaynak: İHA

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