Filenin Sultanları 3'te 3 yaptı

Türkiye - Bulgaristan: 3-1

SALON: Ankara

HAKEMLER: Agnieszka Michlic (Polonya), Juraj Mokry (Slovenya)

TÜRKİYE: Cansu, Şeyma, Zehra, Ebrar, Meliha, Eda, Simge (L) (Kübra, Hande, Naz, Gözde, Meryem, Aylin)

BULGARİSTAN: Dimitrova, Todorova, Paskova, Vasileva, N.Dimitrova, Kitipova, Todorova (L) (Barakova, Karakasheva, Milanova)

SETLER: 25-21, 25-11, 20-25, 25-18

SÜRE: 94 dakika (24, 20, 27, 23)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'ı 3-1 mağlup ederek gruptaki üçüncü galibiyetini aldı.

Türkiye, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Bulgaristan'ı ağırladı. Ankaralı voleybolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta milliler, rakibini 25-21, 25-11, 20-25, ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup etti ve Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı.

Filenin Sultanları, A Grubu'ndaki dördüncü maçında 28 Ağustos Çarşamba günü, saat 19.30'da Fransa ile karşılaşacak.

(FOTOĞRAFLI)

DHA