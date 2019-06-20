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Filenin Sultanları 6’lı finallerde mücadele etmeye hak kazandı

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 5. haftanın 3. gün mücadelesinde Filenin Sultanları, Brezilya'yı 3-2 mağlup etti.

Filenin Sultanları 6’lı finallerde mücadele etmeye hak kazandı

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 5. haftanın 3. gün mücadelesinde Filenin Sultanları, Brezilya'yı 3-2 mağlup etti. Grup aşamasını ilk 6 içerisinde bitiren Ay-Yıldızlılar, Çin'de düzenlenecek olan 6'lı finallerde mücadele etmeye hak kazandı.

Ankara TVF Başkent Voleybol salonunda oynanan 5. haftanın son gününde Milliler, rakibi Brezilya'ya karşısında 25-23, 24-26, 25-20, 23-25, 16-14'lük setlerle üstünlük kurarak 3-2 galip gelmesini bildi. Grup aşamasını ilk 6 içerisinde bitiren Filenin Sultanları, 3 Temmuz -7 Temmuz tarihleri arasında Çin'de düzenlenecek olan 6'lı finallerde mücadele etmeye hak kazandı.

Salon: Ankara TVF Başkent Voleybol

Hakemler: Mohammad Shahmiri, Mario Bernaola Sanchez

Türkiye: Ezgi, Meliha, Aslı, Meryem, Ebrar, Zehra, Gözde, Cansu, Fatma, Şeyma, Buse, Şebnem (L) (Aylin)

Brezilya: Carneiro, Braga Guimares, Ferreira, Borgo, Pereira, Correa, Nobre Cardoso, Ratzke, Lemes, Francisco, Geraldo, Araujo, Henrique (L), (Araujo)

Setler: 25-23, 24-26, 25-20, 23-25, 16-14

Süre: 2 saat 30 dakika (31,32,32,35,20)

Filenin Sultanları 6’lı finallerde mücadele etmeye hak kazandı

Filenin Sultanları 6’lı finallerde mücadele etmeye hak kazandı

Kaynak: İHA

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