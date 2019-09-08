Filenin Sultanları, Avrupa ikincisi oldu

SALON: Ankara Spor

HAKEMLER: Agniezska Michlic (Polonya), Ilaria Vagni (İtalya)

SIRBİSTAN: Bianka Busa, Stefana Veljkovic. Maja Ognjenovic, Brankica Mihajlovic, Mina Popovic, Tijana Boskovic (Silvija Popovic, Bojana Milenkovic, Busa Bianka)

TÜRKİYE: Meliha İsmailoğlu, Kübra Akman, Meryem Boz, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Simge Şebnem Aköz, Şeyma Ercan, Gözde Yılmaz, Cansu Özbay, Zehra Güneş, Fatma Yıldırım, Ebrar Karakurt)

SETLER: 21-25, 25-21, 25-21, 22-25, 15-13

SÜRE: 132 dakika (24, 28, 30, 29, 21)

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası final mücadelesinde Türkiye, Sırbistan'a 3-2 yenilerek Avrupa 2'ncisi oldu.

2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Sırbistan'a 3-2 kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın ilk seti karşılıklı sayılarla başladı. Sırbistan'da Boskovic'in sayılarına filenin sultanları iyi savunma ve servisle karşılık verdi. Eda Erdem'in file önündeki etkili hücum sayıları durumu 10-9'a getirdi. Blok sayılarıyla farkı açmaya çalışan Sırbistan'a karşılık, milli takım savunmada hata yapmayarak sayı farkının açılmasına izin vermedi. Naz'ın iyi servisleriyle organize olmakta güçlenen rakibe karşı file önünde Meryem ve Hande'nin sayılarıyla milli takım durumu 19-15'e getirdi. Sırbistan setin son bölümünde üst üste sayılar bulsa da milli takım farkın kapanmasına izin vermedi ve seti 25-21 kazandı.

İkinci sete Sırbistan etkili başladı. Mihajlovic'in etkili servislerinde manşet problemi yaşayan filenin sultanları hücum kurmakta zorlandı ve rakip 6 sayılık farkı bularak durumu 12-6'ya getirdi. Mihajlovic'in sayılarına Boskovic'in sayıları da eklenince oyun üstünlüğü Sırp takımına geçti. Servis karşılamada sorun yaşayan milli takımda oyuncu değişiklikleri geldi. Şeyma, Cansu ve Gözde oyuna enerji getirdi ve fark iki sayıya düştü 23-21. Ancak oyun sayı üstünlüğünü elinde bulunduran Sırbistan farkın kapanmasına izin vermedi ve seti 25-21 kazanarak durumu 1-1'e getirdi.

Türkiye, üçüncü sette istediği oyunu sahaya yansıtamadı. Setin ilk bölümünde savunmada iyi mücadele eden milli takım hücumda dağınık bir görüntü çizdi ve Sırbistan üst üste sayılar buldu. Manşet problemi çözmek için Şeyma'nın oyuna girmesiyle durum 10-8'e geldi. Zehra'nın orta alan mücadelemizi artırdı. Buna karşılık bloklardaki yerleşim hataları farkı rakip lehine açtı 13-9. Fatma Yıldırım'ın oyuna girmesi hücuma enerji kattı ve kazandığı sayılarla durumu 15-15'e getirdi. Setin son bölümlerinde hücumda yapılan hatalar farkın kapanmasına engel oldu ve Sırbistan seti 25-21 hanesine yazdırarak maçta 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanın dördüncü seti karşılıklı sayılarla başladı. Hücumda üst üste sayılar üreten Sırbistan'da Mihajlovic'in kaçan servislerini iyi değerlendiren milli takım rakibini 18-18'de yakaladı. İki basit hata ile rakibe sayı verse de, Simge, Zehra ve Ebrar'ın sayıları milli takımı ayakta tuttu ve filenin sultanları 22-21 öne geçti. Seyircinin desteğini arkasına alan ay yıldızlılar blok sayılarıyla seti 22-25 kazandı ve durumu 2-2 eşitledi.

Final setine iyi başlayan milli takım hücumda Zehra'nın etkili oyunuyla durumu 6-4'e getirdi. Milli takım iyi servisler kullanmasına karşın savunmada yapılan basit hatalarla Sırbistan'ın farkı kapatmasına izin verdi ve rakip 9-9 eşitliği yakaladı. Busa'nın kullandığı etkili servisleri karşılamada sorun yaşayan milli takım hücumda organize olamadı ve 11-9 geriye düştü. Meryem Boz'un servisleri ve Fatma Yıldırım'ın hücum sayısıyla öne geçen filenin sultanları durumu 12-11'e getirdi. Final setinin son diliminde Sırbistan üst üste bulduğu sayılarla seti 15-13 maçı da 3-2 kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.

(FOTOĞRAFLI)

DHA