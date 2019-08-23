Filenin Sultanları galibiyetle başladı

Türkiye - Yunanistan: 3-0

SALON: Ankara Spor Salonu

HAKEMLER: Vladimir Oleynik (RUS), Agnieszka Mıchlıc (POL)

TÜRKİYE: Cansu, Şeyma, Kübra, Hande, Meliha, Naz, Gözde, Meryem, Eda, Zehra, Fatma, Ebrar, Simge (L), Aylin

YUNANİSTAN: Maria, Panagiota, Georgia, Olga, Evangelia, Anthi, Athina, Athanasia, Styli, Anna, Ang, Konstantina, Maria-Ele (L), Areta

SETLER: 25-21, 25-18, 25-8

SÜRE: 1 saat 10 dakika (27, 25, 18)

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Yunanistan ile karşı karşıya geldi. Filenin sultanları 3-0'lık net skorla mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada A Milli Takım, Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk setinde Ay-yıldızlılar maça istediği gibi başlayamadı. Servis karşılamada manşet problemine, servis hataları eklense de milli takım rakibinin üst üste sayılarına karşılık vererek 25-21'lik skorla ilk seti hanesine yazdırdı. İkinci sette, ilk sette yaşadığı servis karşılama sorununu çözen filenin sultanları Eda Erdem ve Meliha İsmailoğlu'nun sayılarıyla seti 25-18 kazanarak maçta durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette milli takım, Yunanistan karşısında ağırlığını koydu ve 10-0'lık seri ile sete başladı. Hücum ve blokta iyi organize olan filenin sultanları üst üste sayılarla seti 25-8 maçı ise 3-0 kazandı.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği de izledi.

Gençlerbirliği, kadına şiddete dikkat çekmek için, "Kadın cinayetleri son bulsun! Alışmayacağız!" pankartları ile tribünde Ay-Yıldızlı ekibe destek verdi.

Milli takım A grubundaki ikinci maçında yarın saat 19:30'da Finlandiya ile mücadele edecek.

(FOTOĞRAFLI)

DHA