Avrupa Şampiyonası'nda Çekya'yı 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çeyrek finale yükseldi. Rakibimizin belli olacağı Polonya - Ukrayna maçı sonuçlandı. Peki Filenin sultanları rakibi kim oldu? | Polonya - Ukrayna maçı kim kazandı? İşte ayrıntılar...

FİLENİN SULTANLARI RAKİBİ KİM OLDU?

Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Çekya'yı 3-1 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın çeyrek finaldeki rakibi Ukrayna'yı 3-1 mağlup eden Polonya oldu.

POLONYA - UKRAYNA MAÇI KİM KAZANDI?

Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 6 karşılaşmayı da kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Ukrayna'yı 3-1 mağlup eden Polonya ile karşılaşacak.

Türkiye 3 - 1 Çekya | MAÇ SONUCU

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNALDE

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Türkiye, Çekya'yı 3-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Karşılaşmanın ilk setini 25-13 kazanan Ay-Yıldızlılar, ikinci sette rakibine 25-22 mağlup oldu. Son iki seti 25-14 ve 25-13 skorlarla kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı adını çeyrek finale yazdırdı.

Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 6 karşılaşmayı da kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Polonya-Ukrayna maçının galibi Polonya ile karşılaşacak.