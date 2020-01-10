Filenin Sultanları yarı finalde
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'nda Belçika ile karşılaştı. Filenin Sultanları mücadeleyi 3-2 üstünlükle kazandı ve yarı finale çıktı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'nda Belçika ile karşılaştı. Filenin Sultanları mücadeleyi 3-2 üstünlükle kazandı ve yarı finale çıktı.
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