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Filenin Sultanları yarı finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'nda Belçika ile karşılaştı. Filenin Sultanları mücadeleyi 3-2 üstünlükle kazandı ve yarı finale çıktı.

Filenin Sultanları yarı finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'nda Belçika ile karşılaştı. Filenin Sultanları mücadeleyi 3-2 üstünlükle kazandı ve yarı finale çıktı.

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