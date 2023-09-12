Filenin Sultanları’nda 5 isim rüya takıma seçildi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan Gizem Örge, Melissa Vargas, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın rüya takımına seçildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Filenin Sultanları’nda 5 isim rüya takıma seçildi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan Gizem Örge, Melissa Vargas, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın rüya takımına seçildi.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun (CEV) sosyal medya kanalı üzerinden yapılan "Rüya Takım" oylamasında Avrupa şampiyonu dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan 5 isim rüya takıma seçildi. Yapılan oylamalar sonucunda Filenin Sultanları'ndan Melissa Vargas kullanılan oyların yüzde 82'sini alarak "En İyi Pasör Çaprazı', oyların yüzde 89'unu alan Ebrar Karakurt; "En İyi Smaçör', oyların yüzde 59'unu alan Zehra Güneş; "En İyi Orta Oyuncu', oyların yüzde 75'ini alan Cansu Özbay; "En İyi Pasör" ve oyların yüzde 92'ini alan Gizem Örge de "En İyi Libero" seçildi.

2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın rüya takımı şu şekilde:

Pasör: Cansu Özbay (Türkiye)

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas (Türkiye)

Smaçörler: Magdalena Stysiak (Polonya), Ebrar Karakurt (Türkiye)

Orta Oyuncular: Zehra Güneş (Türkiye), Marina Lubian (İtalya)

Libero: Gizem Örge (Türkiye)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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