Filenin Sultanları'nın olimpiyat yolundaki rakipleri belli oldu 

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa kıtası elemelerindeki rakipleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan (TVF) yapılan açıklamaya göre, Avrupa 2'ncisi A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa kıtası elemelerinde B Grubu'nda yer alacak ve bu grupta Almanya, Hırvatistan ve Belçika ile mücadele edecek.

Avrupa kıtası elemelerinde A Grubu'nda ise Hollanda, Polonya, Bulgaristan ve Azerbaycan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılabilmek için yarışacak.

2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa kıtası elemeleri, 5-12 Ocak 2020'de Hollanda'nın Apeldoorn kentindeki Omnisport Spor Salonu'nda oynanacak. Elemelerde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, yarı finale yükselecek ve çapraz olarak birbiri ile eşleşecek. Elemelerde şampiyon olan ülke, doğrudan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını elde edecek.

TVF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kurtaran Mumcu, Avrupa kıtası elemelerini 1'inci bitirmeyi ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Olimpiyat elemelerindeki en zorlu rakiplerimiz ise Hollanda ve Polonya olacak. Her iki takımı da geride bıraktığımız Avrupa Şampiyonası'nda net bir skor ve oyunla yenmeyi başarmıştık. Olimpiyat elemelerinde rakiplerimizi aynı şekilde mağlup etmek istiyoruz. Bunu başaracak güce sahibiz. Grubumuzda yer alan Almanya,Belçika ve Hırvatistan karşısında çok dikkatli olmalıyız" dedi.

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Kaynak: DHA