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Filinpinler'de yer yerinden oynadı! 6,7 büyüklüğünde deprem

Filinpinler'in Luzon Adası'nın güney kesiminde 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Şiddetli depremlerin yaşandığı ülkeler arasında yer alan Filipin bir kez daha şiddetli bir depremle sallandı. Filipinler Volkan ve Deprembilimi Enstitüsünün açıklamasına göre , Luzon Adası'nın güney kesimlerinde sabah yerel saatle 04.48'de yerin 116 kilometre derinliğinde 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

ŞİDDETLİ ARTÇI DEPREM

Öte yandan söz konusu depremden 5 dakika sonra ise  5,8 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandığı kaydedildi.

Depremde can kaybı yaşanmazken tsunami uyarısı yapılmadı.

 

 

AFAD SON DEPREMLER 24 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Tayfun Altuntaş
Editör
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