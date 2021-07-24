Filinpinler'de yer yerinden oynadı! 6,7 büyüklüğünde deprem
Filinpinler'in Luzon Adası'nın güney kesiminde 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Şiddetli depremlerin yaşandığı ülkeler arasında yer alan Filipin bir kez daha şiddetli bir depremle sallandı. Filipinler Volkan ve Deprembilimi Enstitüsünün açıklamasına göre , Luzon Adası'nın güney kesimlerinde sabah yerel saatle 04.48'de yerin 116 kilometre derinliğinde 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ŞİDDETLİ ARTÇI DEPREM
Öte yandan söz konusu depremden 5 dakika sonra ise 5,8 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandığı kaydedildi.
Depremde can kaybı yaşanmazken tsunami uyarısı yapılmadı.
Filipinler'de TSİ 23.48'de 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— AFAD (@AFADBaskanlik) July 23, 2021
Gelişmeleri takip ediyoruz.
AFAD SON DEPREMLER 24 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.