Filip Ambroz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Ambroz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Ambroz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Ambroz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Ambroz 1 Aralık 2003 tarihinde Göteborg şehrinde doğmuştur. Aslen Hırvatistan,İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Ambroz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini WSG yapmaktadır. Filip Ambroz, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Göteborg futbol takımında oynamaktadır. IFK Göteborg takımına 5 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Filip Ambroz'nin IFK Göteborg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Filip Ambroz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Filip Ambroz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Ambroz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Ambroz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında IFK U19

5 Ağu 2021 yılında IFK Göteborg

26 Ağu 2022 yılında NK Dugopolje

31 Aralık 2022 yılında IFK Göteborg

Filip Ambroz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Ambroz şuan IFK Göteborg takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Filip Ambroz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tuve IF, PR Academy (-2014), IFK Göteborg (2015-)

Hırvatistan U16 takımında 4 numaralı formasıyla 7 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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