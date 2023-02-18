Filip Antonijevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Antonijevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Antonijevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Antonijevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Antonijevic 24 Temmuz 2000 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Филип Антонијевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Antonijevic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Petar Bazic yapmaktadır. Filip Antonijevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vojvodina Novi Sad futbol takımında oynamaktadır. FK Vojvodina Novi Sad takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Antonijevic'nin FK Vojvodina Novi Sad ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Filip Antonijevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Antonijevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Antonijevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Antonijevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Partizan U17

1 Temmuz 2017 yılında Partizan U19

9 Ağu 2018 yılında Teleoptik

24 Ocak 2020 yılında Kolubara

1 Temmuz 2020 yılında Metalac

18 Şubat 2021 yılında MTK Budapest

4 Ağu 2021 yılında Metalac

2 Eylül 2022 yılında Vojvodina

Filip Antonijevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Antonijevic şuan FK Vojvodina Novi Sad takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Filip Antonijevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U21 takımında 14 numaralı formasıyla 12 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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