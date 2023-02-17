Filip Antovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Antovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Antovski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Antovski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Antovski 24 Kasım 2000 tarihinde Kumanovo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Филип Антовски şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Antovski Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filip Antovski, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Karvina futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Filip Antovski'nin MFK Karvina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Filip Antovski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Antovski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Antovski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Antovski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2016 yılında Vardar Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Vardar

1 Şubat 2019 yılında Din. Zagreb II

29 Ağu 2020 yılında Slavia Sofia

30 Haziran 2021 yılında Din. Zagreb II

2 Temmuz 2021 yılında Austria Wien

6 Temmuz 2022 yılında NK Istra

19 Ocak 2023 yılında Austria Wien

10 Şubat 2023 yılında Karvina

Filip Antovski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Antovski şuan MFK Karvina takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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