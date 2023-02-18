Filip Avric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Avric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Avric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Avric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Avric 14 Haziran 2001 tarihinde Šabac şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Филип Аврић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Avric Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSU yapmaktadır. Filip Avric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jedinstvo Ub futbol takımında oynamaktadır. FK Jedinstvo Ub takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Avric'nin FK Jedinstvo Ub ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Avric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Avric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Filip Avric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Avric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2020 yılında FK Zemun

4 Şubat 2021 yılında Vozdovac

11 Ağu 2021 yılında Dobanovci

1 Şubat 2022 yılında Vozdovac

10 Şubat 2022 yılında FK Prva Iskra

30 Haziran 2022 yılında Vozdovac

19 Temmuz 2022 yılında Jedinstvo Ub

Filip Avric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Avric şuan FK Jedinstvo Ub takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.