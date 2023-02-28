Filip Bainovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Bainovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Bainovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Bainovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Bainovic 23 Haziran 1996 tarihinde Pozarevac şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Филип Баиновић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Bainovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CSGG yapmaktadır. Filip Bainovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS Trencin futbol takımında oynamaktadır. AS Trencin takımına 4 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Bainovic'nin AS Trencin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Bainovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Bainovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Bainovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Bainovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Rad Belgrad U19

1 Temmuz 2014 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2015 yılında Zarkovo

30 Haziran 2016 yılında Rad Belgrad

13 Ağustos 2016 yılında Zarkovo

1 Şubat 2017 yılında Rad Belgrad

23 Ağustos 2017 yılında Kızılyıldız

19 Ocak 2018 yılında Rad Belgrad

30 Haziran 2018 yılında Kızılyıldız

3 Ağustos 2018 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2019 yılında Górnik Zabrze

3 Şubat 2021 yılında Radnik

30 Haziran 2021 yılında Górnik Zabrze

4 Şubat 2022 yılında AS Trencin

Filip Bainovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Bainovic şuan AS Trencin takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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