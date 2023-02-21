Filip Balaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Balaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Balaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Balaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Balaj 2 Ağustos 1997 tarihinde Zlaté Moravce şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Balaj Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Service Agency yapmaktadır. Filip Balaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Trinity Zlin futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Filip Balaj'nin FC Trinity Zlin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Balaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Balaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Balaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Balaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Nitra

1 Şubat 2018 yılında MSK Zilina

6 Ağustos 2020 yılında Zlate Moravce

1 Temmuz 2021 yılında Cracovia

12 Ocak 2023 yılında Trinity Zlin

30 Haziran 2023 yılında Cracovia

Filip Balaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Balaj şuan FC Trinity Zlin takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Filip Balaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nova Ves nad Zitavou, Spartak Vrable

Slovakya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 9 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

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