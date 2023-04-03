Filip Barborak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Barborak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Barborak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Filip Barborak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Filip Barborak 23 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Filip Barbořák şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Filip Barborak Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Karvina U19 futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina U19 takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Barborak'nin MFK Karvina U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Filip Barborak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Filip Barborak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
5 Ağustos 2022 yılında Karvina U19
Filip Barborak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Filip Barborak şuan MFK Karvina U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?TJ Sokol Ratiboř (2012 - 2016)
TJ Valašské Meziříčí (2016 - 2017)
TJ Sokol Loučka (2017 - 2020)
TJ Police (2020)
TJ Kelč (2020 - 2021)
TJ Valašské Meziříčí (2021 - 2022)
MFK Karviná (2022 - )
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