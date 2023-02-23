Filip Bednarek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Bednarek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filip Bednarek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Filip Bednarek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Filip Bednarek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Bednarek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filip Bednarek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Bednarek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Bednarek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Bednarek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Bednarek 26 Eylül 1992 tarihinde Słupca şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Filip Bednarek şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Bednarek Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabryka Futbolu yapmaktadır. Filip Bednarek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lech Poznan futbol takımında oynamaktadır. Lech Poznan takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Filip Bednarek'nin Lech Poznan ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Filip Bednarek Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/filipbednarek/

Filip Bednarek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Bednarek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Filip Bednarek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Bednarek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FC Twente U19

1 Temmuz 2011 yılında FC Twente U21

1 Temmuz 2014 yılında Twente

5 Temmuz 2015 yılında Utrecht

19 Temmuz 2016 yılında De Graafschap

19 Temmuz 2018 yılında Heerenveen

1 Temmuz 2020 yılında Lech Poznan

Filip Bednarek kimdir

Filip Bednarek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Bednarek şuan Lech Poznan takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sokół Kleczew (1999-2007), Amica Wronki (2007-2008), FC Twente (2008-2011)

Filip Bednarek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U21 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Filip Bednarek nereli

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