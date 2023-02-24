Filip Blagojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Blagojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Blagojevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Blagojevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Blagojevic 28 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Blagojevic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Drina Zvornik futbol takımında oynamaktadır. FK Drina Zvornik takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Blagojevic'nin FK Drina Zvornik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Blagojevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Blagojevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Blagojevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Blagojevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2019 yılında Slavija S.

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

30 Temmuz 2021 yılında Macva B

3 Mart 2022 yılında Po­dri­nje

7 Temmuz 2022 yılında Drina Zvornik

Filip Blagojevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Blagojevic şuan FK Drina Zvornik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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