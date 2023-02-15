Filip Bohman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Bohman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Bohman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Bohman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Bohman 24 Kasım 1996 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Bohman Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DMA yapmaktadır. Filip Bohman, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Trelleborgs FF futbol takımında oynamaktadır. Trelleborgs FF takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Filip Bohman'nin Trelleborgs FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Filip Bohman Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Filip Bohman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Bohman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Bohman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Mayıs 2019 yılında BK Olympic

8 Ocak 2020 yılında Lunds BK

22 Ocak 2022 yılında BK Olympic

11 Ağu 2022 yılında Varbergs BoIS

8 Ocak 2023 yılında Trelleborg

Filip Bohman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Bohman şuan Trelleborgs FF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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