Filip Bojic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Bojic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Bojic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Bojic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Bojic 5 Ekim 1992 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Filip Bojić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Bojic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mondial yapmaktadır. Filip Bojic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

F91 Dudelange futbol takımında oynamaktadır. F91 Dudelange takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Filip Bojic'nin F91 Dudelange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Filip Bojic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Bojic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Bojic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Bojic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Mart 2006 yılında NK Sloga Gredelj Zagreb

16 Ağustos 2006 yılında Lokomotiva Jgd

1 Temmuz 2007 yılında Lokomotiva U17

1 Temmuz 2009 yılında Lokomotiva U19

25 Ağustos 2010 yılında NK Trnje Zagreb

1 Temmuz 2013 yılında Stinatz

1 Ocak 2014 yılında SV Neuberg

8 Ağustos 2014 yılında NK Rudes

8 Ağustos 2016 yılında RNK Split

25 Ocak 2017 yılında Titus Petange

1 Temmuz 2019 yılında RE Virton

1 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2020 yılında F91 Dudelange

Filip Bojic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Bojic şuan F91 Dudelange takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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