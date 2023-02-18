Filip Borovac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Borovac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Borovac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Borovac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Borovac 18 Aralık 2002 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Borovac Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Medium yapmaktadır. Filip Borovac, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Kustosija Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Kustosija Zagreb takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Filip Borovac'nin NK Kustosija Zagreb ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Filip Borovac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Borovac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Filip Borovac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Borovac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağu 2014 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2017 yılında Din. Zagreb U17

15 Şubat 2018 yılında NK Rudes U17

1 Temmuz 2019 yılında NK Rudes U19

30 Haziran 2020 yılında Din. Zagreb U19

30 Temmuz 2021 yılında NK Rudes

24 Ocak 2023 yılında NK Kustosija

Filip Borovac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Borovac şuan NK Kustosija Zagreb takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.