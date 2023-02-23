Filip Borowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Borowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Borowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Borowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Borowski 6 Ekim 2003 tarihinde Bydgoszcz şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Filip Borowski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Borowski Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabryka Futbolu yapmaktadır. Filip Borowski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Sosnowiec futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Sosnowiec takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Borowski'nin Zaglebie Sosnowiec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Borowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Borowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Borowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Borowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağustos 2019 yılında Lech Poznan II

27 Ekim 2020 yılında Lech Poznan

26 Ocak 2022 yılında Z. Sosnowiec

30 Haziran 2023 yılında Lech Poznan

Filip Borowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Borowski şuan Zaglebie Sosnowiec takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Filip Borowski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Chemik Bydgoszcz, Polonia Bydgoszcz, Zawisza Bydgoszcz, Lech Poznań

Polonya U19 takımında 18 numaralı formasıyla 9 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 13 numaralı formasıyla 8 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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