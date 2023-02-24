Filip Borsos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Borsos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Borsos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Borsos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Borsos 22 Haziran 2000 tarihinde Sopron şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Borsos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Perfootmance GmbH yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ETO FC Győr futbol takımında oynamaktadır. ETO FC Győr takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Borsos'nin ETO FC Győr ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Borsos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Borsos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Borsos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Borsos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2015 yılında Burgenland U16

1 Temmuz 2016 yılında Burgenland U18

1 Temmuz 2017 yılında Mattersburg II

21 Eylül 2020 yılında SV Ried

1 Temmuz 2021 yılında Blau Weiss Linz

1 Ocak 2022 yılında Wiener Neustadt

21 Temmuz 2022 yılında ETO FC Győr

Filip Borsos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Borsos şuan ETO FC Győr takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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